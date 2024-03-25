Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. TUTUKLANDILAR Ekiplerce, 2 şüphelinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 54 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN