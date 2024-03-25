25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.03.2024
ABONE OL
Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. 2 şüphelinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada 54 gram eroin ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA