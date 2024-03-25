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Gaziantep’te trafik kazasında 5 kişi yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Gaziantep’te trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

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