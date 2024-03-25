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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücülerden etkili olan kar ve sise karşı dikkatli seyretmelerini istedi.

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