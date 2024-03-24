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Uşak AK Parti’den 'Büyük Yürüyüş’

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Uşak AK Parti’den ’Büyük Yürüyüş’

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ısınan siyaset gündemi AK Parti’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 'Büyük Yürüyüş' düzenledi. “Uşak seninle gurur duyuyor” sloganıyla sahneye çıkan ve pazar alanını dolduran yüzlerce Uşaklıya hitap eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Mehmet Akif kararını vermiş elhamdülillah. Mehmet Akif yine AK Parti diyor. Hepinizden Allah Razı olsun.” dedi.

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