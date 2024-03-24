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Salt Galata'nın ışıkları iklim krizine dikkati çekmek için bir saatliğine kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Salt Galata’nın ışıkları iklim krizine dikkati çekmek için bir saatliğine kapatıldı

Salt Galata'nın ışıkları, iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkati çekmek amacıyla bir saatliğine söndürüldü.

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