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Bosnalı büyük şair Abdulah Sidran vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Bosnalı büyük şair Abdulah Sidran vefat etti

Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdulah Sidran, 80 yaşında hayatını kaybetti. Birkaç aydır sağlık durumu ağır olan 1944 doğumlu şair, Bosna Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesi ve büyük ilgi duyduğu satrançta Usta Adayı idi.

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