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TİKA'dan Afganistan'da ilkokul öğrencilerine 3 bin çanta desteği

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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TİKA’dan Afganistan’da ilkokul öğrencilerine 3 bin çanta desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilkokul öğrenicilerine yönelik TİKA amblemli 3 bin çanta desteğinde bulundu.

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