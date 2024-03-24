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Kuzey Anadolu Fay Hattı için kritik hazırlık!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Kuzey Anadolu Fay Hattı için kritik hazırlık!

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan Çorum ve çevresindeki aktif fay hatları Hitit Üniversitesi'nce yürütülecek proje ile ile araştırılacak.

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