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Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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