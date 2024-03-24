24 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri THY duyurdu! Libya seferleri yeniden başlıyor

THY duyurdu! Libya seferleri yeniden başlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
ABONE OL
THY duyurdu! Libya seferleri yeniden başlıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Türk Hava Yolları(THY), daha önce askıya aldığı Libya seferlerine yeniden başlıyor.

Türk Hava Yolları (THY), daha önce askıya aldığı Libya seferlerine yeniden başlıyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır" paylaşımında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA