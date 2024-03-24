THY duyurdu! Libya seferleri yeniden başlıyor

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır" paylaşımında bulundu.

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