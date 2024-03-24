Diyarbakır’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yaralılardan küçük Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elvan'ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tedaviye alınan sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.