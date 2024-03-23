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TİKA'dan Somali'de 275 yetim çocuk için iftar programı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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TİKA’dan Somali’de 275 yetim çocuk için iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Şehit Polis Çocukları Yetimhanesi'nde iftar programı düzenledi.

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