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Tetikçi tutup işyerine ateş açtırdı, polis yakaladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Tetikçi tutup işyerine ateş açtırdı, polis yakaladı

Okmeydanı’nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, 4 ilçede dedektif gibi iz süren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçinin olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken, polis ekiplerinin uygulamasında gözaltına alınıp silahı yakalattığı ortaya çıktı.

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