24 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi

Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
ABONE OL
Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA