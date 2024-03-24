24 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hırsızın üzerinden çıkanlar pes dedirtti

Hırsızın üzerinden çıkanlar pes dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
ABONE OL
Hırsızın üzerinden çıkanlar pes dedirtti

Esenyurt’ta zincir marketten paketlerce kaşar peyniri ve tereyağını giysisinin içine sokarak çalmaya çalışan hırsız, market personeli tarafından fark edildi. Şahıs aldıklarını geri bırakırken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA