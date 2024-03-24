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Sakarya'da çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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Sakarya’da çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma adeta meydan savaşına dönüştü. Kavga, çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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