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Genç çift, CİMER sayesinde evlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Genç çift, CİMER sayesinde evlendi

Gaziantep'te yaşayan İbrahim Doğan, yaklaşık bir buçuk yıl ailesi vermediği için sevdiği kızla evlenemeyince CİMER'e şikayet başvurusu yaptı. Damat Doğan'ın yaptığı başvurudan bir gün sonra yetkililerin araya girmesiyle aile kızı vermeye ikna olunca genç çift mutlu sona ulaştı.

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