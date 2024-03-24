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Antalya'da çocuk, kontrolünden çıkan elektrikli bisikletle birlikte vitrinden içeri girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Antalya’da çocuk, kontrolünden çıkan elektrikli bisikletle birlikte vitrinden içeri girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde küçük yaşta sürücünün kontrol emekte zorlandığı elektrikli bisiklet vitrinden içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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