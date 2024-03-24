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Marmara için 'fırtına' uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Marmara için ’fırtına’ uyarısı

Son dakika haberi...Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

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