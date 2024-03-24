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İstanbul Eyüpsultan'da banyo küvetiyle eşya taşıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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İstanbul Eyüpsultan’da banyo küvetiyle eşya taşıdı

İstanbul'da motosiklet sürücüsü, motosikletin arkasına bağladığı banyo küvetiyle eşya taşırken, bir servis şoförü ise, aracın arkasına bağladığı iple koltuk çekti. Sürücülerin trafik güvenliğini hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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