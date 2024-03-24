Beyaz Sirke Temizlikte Dost mu Düşman mı? Uzmanlar uyardı: Bazı yüzeylerde kesinlikle kullanmayın

Beyaz Sirke Kullanabileceğiniz Alanlar!

Beyaz sirke, cam, fayans, paslanmaz çelik ve krom gibi birçok yüzeyde güvenle kullanılabilir. Beyaz sirke ile yapabileceğiniz bazı temizlik işlemleri şunlardır:

- Camları temizlemek için bir sprey şişesine su ve beyaz sirke karışımı doldurun ve cama püskürtün. Yumuşak bir bezle kurulayın.

- Fayansları temizlemek için bir kova suya bir bardak beyaz sirke ekleyin. Fayansları bir paspasla yıkayın.

- Paslanmaz çelik ve krom yüzeyleri temizlemek için bir bezi beyaz sirkeye batırın ve yüzeyi silin.