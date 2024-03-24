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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

YAŞAM Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 81 gram esrar, 395,58 sentetik uyuşturucu, tabanca, tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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