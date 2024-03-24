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İstinat duvarının çökmesi sonucu telef olan hayvanlar enkaz altından çıkartıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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İstinat duvarının çökmesi sonucu telef olan hayvanlar enkaz altından çıkartıldı

Ankara'da yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı çevrede bulunan gecekondunun üzerine yıkılması sonucu telef olan hayvanlar, yapılan çalışmalar sonucu çıkartıldı.

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