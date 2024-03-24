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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet devrildi

Adıyaman’da, ehliyeti olmayan şahsın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

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