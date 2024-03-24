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Kayseri'de akıl almaz ölüm! Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Kayseri’de akıl almaz ölüm! Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 72 yaşındaki adam, evinin banyosunda ölü bulundu.

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