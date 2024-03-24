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Bursa'da pelikan sürüsü görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Bursa’da pelikan sürüsü görüntülendi

Ege bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikan sürüsü, Bursa'nın üzerinden geçti.

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