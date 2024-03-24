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Mersin'deki kokain soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Mersin’deki kokain soruşturmasında 1 şüpheli daha gözaltına alındı

Mersin Limanı'nda geçen yıl 54 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 1 zanlı daha gözaltına alındı.

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