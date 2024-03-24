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İstanbul'da Maltepe’de otomobil alev topuna döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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İstanbul’da Maltepe’de otomobil alev topuna döndü

Maltepe Zümrütevler’de seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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