İnegöl’de ‘Karaçalı’ balının coğrafi işareti için çalışma yapılacak

Yatırım ve projeleriyle şehrin her alanına katkı sağlayan, sanayiden tarıma, turizmden spora pek çok alanda gelişmeyi hedefleyen adımlar atan İnegöl Belediyesi, arıcılık sektöründe şehri yeni bir boyuta taşıyor. Daha profesyonel yöntemlerle, bilimin ışığında yapılacak çalışma ve tekniklerle İnegöl'de arıcılık ve bal üretimi geliştirilecek, İnegöl'e özgü Karaçalı balının coğrafi işaretinin alınması için çalışmalar yapılacak. Bu çerçevede Bursa ve İlçeleri Bal Üreticileri Birliği ve Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile "İnegöl ve Köylerinde Arı ve Arı Ürünlerinin Geliştirilmesi ile Üretimin Artırılması Protokolü" imzalandı. İnegöl Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar'ın katıldığı imza töreniyle birlikte, İnegöl'ün arıcılık ve bal üretiminde yeni dönemi başlamış oldu.

Yapılan protokole ilişkin Belediye Başkanı Alper Taban bir açıklama yaptı. İnegöl'ün sanayisi, mobilyası ve köftesi ile olduğu kadar tarımı ve hayvancılığı ile de oldukça önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Taban, "Arıcılık da şehrimiz için önemli bir sektör haline gelmiştir. Belediye olarak arıcılığa da desteklerimiz devam etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda arıcılık hakkında seminer ve toplantılar düzenlemiş, arı kovanı dağıtımları gerçekleştirmiştik. Cuma günü de bu alanda önemli bir protokol imzalanarak arıcılık ve bal üretimi noktasında şehrimiz adına yeni bir döneme girilmiştir" dedi.