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Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.

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