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Şırnak'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

YAŞAM İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Şırnak’ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ayılar, arı kovanlarına zarar verdi. Oluşan zarar nedeniyle üreticiye destek verileceği belirtildi.

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