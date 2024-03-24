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Polisten kaçan sürücü park halindeki 4 araca çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Polisten kaçan sürücü park halindeki 4 araca çarptı

Avcılar’da iddiaya göre, 2 şüpheli polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın ardından otomobili olay yerine bırakıp kaçan şüphelilerin o anları anbean çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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