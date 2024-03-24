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İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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