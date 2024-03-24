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Bursa'da kan donduran olay! Bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Bursa’da kan donduran olay! Bir genç meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Ailesinin haber alamadığı kişi kendilerine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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