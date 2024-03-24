Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı
YAŞAM ahaber.com.tr
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Öte yandan polis ekiplerince yapılan promil testinde O.K.'nin alkollü olmadığı belirlendi.
Kaza, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi Dörtyol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. hakimiyetindeki 34 NY 0841 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, M.A. idaresindeki 34 GVD 556 plaklalı Opel marka otomobile yandan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., özel bir hastaneye sevk edildi.
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