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Hatay'da otomobille minibüs çarpıştı! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Hatay’da otomobille minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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