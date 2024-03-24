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Samsun'da 'pes' dedirten hırsızlık! Komşusunun altın ve parasını çalıp, arkadaşı üzerine araç aldı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Samsun’da ’pes’ dedirten hırsızlık! Komşusunun altın ve parasını çalıp, arkadaşı üzerine araç aldı

Samsun'da anahtar ile komşusunun evine girip, 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan S.A., yakalandı. Şüphelinin altınları bozdurup, arkadaşı üzerine 400 bin TL araç aldığı da ortaya çıktı.

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