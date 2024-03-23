TEM’de polis aracı bariyere çarptı: 2 polis yaralı

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polisler Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.