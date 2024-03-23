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İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme! 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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İzmir’deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme! 9 şüpheliden 7’si tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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