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Sosyal medyadaki iddialar sonrası Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama: HIV ve HPV vakalarında...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Sosyal medyadaki iddialar sonrası Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama: HIV ve HPV vakalarında...

Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Karabük İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaparak, il genelinde HIV ve HPV pozitif vakalarda artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu iddialarını yalanladı.

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