23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Özel Milli Judo Takımı, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı

Özel Milli Judo Takımı, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
ABONE OL
Özel Milli Judo Takımı, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda şampiyonluğa ulaştı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Milli Judo Takımı, 2'ncisi düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA