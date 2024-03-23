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Şanlıurfa'da akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Şanlıurfa’da akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılan 4 kişiden kurtarılamayan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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