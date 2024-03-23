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İstinat duvarı devrildi: Faciadan dönüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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İstinat duvarı devrildi: Faciadan dönüldü

Tokat’ta yağan yağışlar, bir sitede bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

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