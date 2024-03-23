İstanbul Bayrampaşa’da yangın paniği: 1 ağır yaralı

Ancak ekipler, bodrum katta mahsur kalan adamı çıkarmak için uzun süre uğraştı. Güçlükle itfaiye tarafından dışarı çıkarılan Cemal A.'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Cemal A. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakini Aydın Uzun, "Binanın alt katında dumanların olduğunu üst kat komşusu bize haber verdi. Müdahale etmeye çalıştık, camları kırmaya çalıştık ama hiçbir şey yapamadık. Üst kattaki komşuları itfaiye vinçle kurtardı" dedi.

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