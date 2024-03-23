İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği: 1 ağır yaralı
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan bir kişi itfaiye yardımıyla kurtarılırken, şahsın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Bayrampaşa'da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Cemal A. içeride mahsur kaldı. Mahalle sakinleri Cemal A.'yı kurtarmak için seferber oldu. Camlar kırıldı ancak pencere korkulukları sökülemedi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle ulaştığı Cemal A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İddiaya göre, 59 yaşındaki Cemal A.'nın tek başına yaşadığı bodrum katında patlama sesi duyan çevre sakinleri dışarıya çıktı.
Bodrum katından duman çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, itfaiye gelene kadar bodrum kattaki dairenin camlarını kırarak içerideki kişiyi kurtarmaya çalıştı. Uzun süre uğraşan mahalle sakinleri pencere korkulukları nedeniyle Cemal A.'yı dışarıya çıkaramadı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları tahliye etti.
Ancak ekipler, bodrum katta mahsur kalan adamı çıkarmak için uzun süre uğraştı. Güçlükle itfaiye tarafından dışarı çıkarılan Cemal A.'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Cemal A. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakini Aydın Uzun, "Binanın alt katında dumanların olduğunu üst kat komşusu bize haber verdi. Müdahale etmeye çalıştık, camları kırmaya çalıştık ama hiçbir şey yapamadık. Üst kattaki komşuları itfaiye vinçle kurtardı" dedi.
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