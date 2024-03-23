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Fırtınada mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Fırtınada mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldı

Hakkari'nin İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasından dönerken yoğun fırtınadan dolayı yolda mahsur kalan VEDAŞ ekipleri kurtarıldı.

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