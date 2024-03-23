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Kocaeli'nde kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Kocaeli’nde kaynak kıvılcımı yangına sebep oldu: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto tamir atölyesinde kaynak yapımı sırasında yanıcı maddeye sıçrayan kıvılcım neticesinde yangın çıktı. Yangını çalışanlar söndürürken 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

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