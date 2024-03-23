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Samsun'da 8 adet kaçak lüks araç motoru ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Samsun’da 8 adet kaçak lüks araç motoru ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 8 adet gümrük kaçağı lüks otomobil motoru ele geçirildi.

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