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Tekirdağ Çorlu’da 3'üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Tekirdağ Çorlu’da 3’üncü kattan düşen bebeği tente kurtardı

Tekirdağ Çorlu’da 3'üncü kattaki tırmandığı pencereden düşen bebek, 1'inci kattaki tentenin üzerine düşerek ölümden döndü. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.

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