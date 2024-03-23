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İstanbul Kadıköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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İstanbul Kadıköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı

Kadıköy’de minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. o anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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