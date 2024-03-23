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Bülent Cihantimur gazetecileri görünce kaçtı! Karakola imza bile veremedi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Bülent Cihantimur gazetecileri görünce kaçtı! Karakola imza bile veremedi...

Eyüpsultan'daki kazayla ilgili soruşturmada hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.

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